POL-MA: Heidelberg: Rucksack aus Fahrradkorb entwendet - Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bereits am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in ein Gebäude einer ehemaligen Schule in Sinsheim ein. Am Sonntagmittag wurde die Polizei in Sinsheim durch einen Zeugen informiert, dass in ein Gebäude der verlassenen Schule in der Jahnstraße eingebrochen worden war. ...

