Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in ehemaliges Schulgebäude - Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in ein Gebäude einer ehemaligen Schule in Sinsheim ein.

Am Sonntagmittag wurde die Polizei in Sinsheim durch einen Zeugen informiert, dass in ein Gebäude der verlassenen Schule in der Jahnstraße eingebrochen worden war. Unbekannte hatten die Scheibe einer Zugangstür zur Sporthalle eingeschlagen und waren ins Gebäude eingedrungen. In der Halle, die derzeit als Lager für Kleidungsstücke und Spielzeuge für Asylsuchende genutzt wird, öffneten die Eindringlinge Kartons und Säcke und warfen deren Inhalt umher. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Die Unbekannten richteten jedoch Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro an.

Wenige Tage später wurden weitere beschädigte Scheiben an der Sporthalle festgestellt. Inwiefern wiederum Personen unberechtigterweise die Räume betreten hatten, ist noch unklar.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Sinsheim dauern an.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

