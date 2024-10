POL-PDPS: Straßenverkehrsgefährdung

Rodalben (ots) - Am Freitagvormittag, am 04.10.2024, wurde auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Rodalben ein schwarzer 5er BMW auf der Beifahrerseite verkratzt. Der Schaden be-läuft sich auf ca. 3500EUR. Der PKW parkte dort zwischen 05:40 Uhr und 13:30 Uhr. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email ...

