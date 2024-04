Hauptzollamt Braunschweig

HZA-BS: Zukunftstag beim Hauptzollamt Braunschweig

Von Artenschutz bis Zoll

Braunschweig (ots)

Am diesjährigen Zukunftstag, den 25. April 2024, begrüßte das Hauptzollamt Braunschweig 30 Kinder in Braunschweig und 20 Kinder am Standort Göttingen. Auf sie wartete ein abwechslungsreiches Programm, bei dem die Sachgebiete ihre unterschiedlichen Aufgaben vorstellten.

Die Schülerinnen und Schüler bestimmten Steuergegenstände, lernten welche Dinge gepfändet werden dürfen und wie viel Geld diese bei einer Verwertung einbringen können. In Braunschweig gab es zudem eine Gerichtsverhandlung, bei der die Kinder in die Rollen Staatsanwälte, Zeugen, Beschuldigte, Zöllner und Anwälte schlüpfen konnten.

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) glänzte mit einem filmreifen Kontrolleinsatz. Unter Nutzung von Einsatzfahrzeugen, -ausstattung und Funkverkehr kam es zu einer Verhaftung. Die Kinder konnten im Anschluss sogar selbst das verdächtige Fahrzeug nach Waffen, Zigaretten, Drogen und weiteren verbotenen Gegenständen durchsuchen. Mit Übungs-Reizstoffsprühgeräten durften sie auch später selbst einmal auf die Zielscheiben sprühen.

Anhand von vielen Ausstellungsstücken konnten die Kinder sehen, dass sich der Zoll auch für den Schutz von Tieren und Pflanzen einsetzt und Verstöße gegen den Artenschutz aufdeckt. Dies war aufgrund der Präsentation von sichergestellten und beschlagnahmten Asservaten besonders anschaulich. Auch das Röntgengerät des Zollamts Göttingen kam zum Einsatz. Mit ihm wurden die verbotenen und beschränkten Waren noch einmal genauer unter die Lupe genommen.

Am Ende waren die Kinder von der Vielfalt des Zolls und dem Engagement der Zöllnerinnen und Zöllner begeistert. Dies hatten sie so nicht erwartet.

Anmeldungen für den nächsten Zukunftstag am 24. April 2025 sind bitte frühzeitig an Presse.HZA-Braunschweig@zoll.bund.de zu richten.

