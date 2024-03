HZA-BS: Verstärkung auf vier Pfoten in der Kontrolleinheit Verkehrswege Göttingen / Schäferhündin Berta besteht Leistungsprobe und wird offiziell Teil der Zollverwaltung

Hauptzollamt Braunschweig

Verstärkung auf vier Pfoten in der Kontrolleinheit Verkehrswege Göttingen

Schäferhündin Berta besteht Leistungsprobe und wird offiziell Teil der Zollverwaltung

Braunschweig

Letztes Jahr vor Weihnachten, am 19. Dezember 2023, gab es für die Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) Göttingen des Hauptzollamts (HZA) Braunschweig, insbesondere für Zollhauptsekretär Mario Heckmann, ein besonderes "Geschenk". Herr Heckmann, der Leiter der KEV sowie der Leiter des Sachgebiets C (Kontrollen), dem die KEV angehört, trafen sich mit dem zuständigen Zollhundetrainer vom HZA Hannover zum geplanten Hundeankauf in Kehring bei Koblenz.

Die KEV Göttingen verfügt bereits über die Tabak- und Bargeldspürhündin Kelly, doch sie und ihr Hundeführer verabschieden sich demnächst in den Ruhestand. Nun soll ein Rauschgiftspürhund die KEV verstärken. Bei der Ankaufsrecherche stieß der Zollhundetrainer dabei auf die damals acht Monate alte deutsche Schäferhündin Berta. Ihre Papiere und Röntgenbilder sprachen für sich und auch mit dem Verkäufer hatte die Zollverwaltung bereits gute Erfahrungen gemacht.

Vor der Unterzeichnung des Kaufvertrags überprüfte der Hundetrainer Bertas Eignung noch einmal genau. Viel Wert wird dabei auf einen ausgeprägten Spürsinn und Spieltrieb gelegt. Berta bestand die fachmännischen Begutachtungen und durfte noch am selben Tag ihr neues Zuhause bei ihrem neuen Zollhundeführer Mario Heckmann kennenlernen.

Doch der Ankauf neuer Zollhunde erfolgt zunächst immer auf Probe. Erst nach bestandener Leistungsprobe wird ein Hund endgültig vom Zoll übernommen. Andernfalls muss der Hund leider unverzüglich an den Verkäufer zurückgebracht werden. Dies bedeutete für Mario Heckmann und Berta: Üben, üben, üben.

Die ganze Vorbereitung hat sich jedoch ausgezahlt! Berta bestand ihre Leistungsprobe am 06. und 07. März 2024 mit Bravour und sie und ihr Zollhundeführer können bald die ersten Lehrgänge absolvieren. In ungefähr einem Jahr sollte Berta dann fertig ausgebildete Rauschgiftspürhündin sein. Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg für den weiteren Weg!

Zur Information:

Die Zollverwaltung besitzt inklusive der Hunde in Ausbildung etwa 325 Zollhunde, von denen der größte Anteil Rauschgiftspürhunde sind (Stand: 31.12.2022). 2022 wurden bei 6.544 Einsätzen Zollhunde eingesetzt, die zu 10.364 Feststellungen kamen.

