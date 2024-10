Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher

Pirmasens (ots)

Die Geschädigte parkte ihren grauen Peugeot 208, am 05.10.24 zwischen 10:10 Uhr und 10:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in der Zweibrücker Straße in Pirmasens. Nachdem sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie an der Heckstoßstange einen erheblichen Streifschaden fest. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 3000EUR. Vermutlich streifte ein bislang unbekannter Unfallverursacher den PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell