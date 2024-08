Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnungseinbrecher stiehlt schwarze Mercedes A-Klasse in Wilhelmshöher Allee: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung in der Wilhelmshöher Allee, nahe der Baunsbergstraße, eingebrochen, während die anwesende Bewohnerin schlief. Der Einbrecher hatte sich in der Zeit zwischen 4:30 Uhr und 5:30 Uhr über eine gekippte Terrassentür Zutritt zu der Wohnung verschafft, wo er neben einem Tablet und einem geringen Bargeldbetrag auch den Schlüssel für eine schwarze Mercedes A-Klasse an sich nahm. Mit dem vor dem Mehrfamilienhaus geparkten Pkw im Wert von rund 14.000 Euro fuhr der Täter letztlich davon. Von dem zwölf Jahre alten Pkw mit dem Kennzeichen KS-JF 213 fehlt trotz der bisherigen Fahndungsmaßnahmen jede Spur.

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die Hinweise auf den Wohnungseinbrecher oder den Verbleib des gestohlenen Mercedes geben können. Hinweise werden bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

