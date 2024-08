Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei bewaffnete Täter überfallen Kneipe in Rothenditmold: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

In der Nacht zum heutigen Donnerstag kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Kneipe in der Hersfelder Straße in Kassel. Drei maskierte und mit einer Schusswaffe sowie einem Schlagstock bewaffnete Männer hatten den Angestellten dazu gezwungen, die Schlüssel für die Spielautomaten herauszugeben, damit sie daraus das Bargeld entnehmen können. Anschließend flüchteten die Täter mit der Beute in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen Zeugen in diesem Fall.

Ereignet hatte sich der Überfall auf die Kneipe gegen 1 Uhr in der Nacht. Der Angestellte war gerade im Begriff, das Lokal zu schließen, als die drei Räuber plötzlich hereinkamen, den Mann schubsten und mit dem Schlagstock auf den Kopf schlugen. Nach Drohung mit der vorgehaltenen Waffe gab das Opfer den Schlüssel für die Automaten heraus, woraus die Täter das darin befindliche Münzgeld entnahmen und anschließend nach draußen flüchteten. Der 36-jährige Angestellte erlitt leichte Verletzungen, weshalb er vor Ort von Rettungskräften behandelt wurde. Es soll sich um drei ca. 1,80 Meter große Männer mittleren Alters gehandelt haben, die mit Sturmhauben maskiert waren, Kapuzenpullover trugen und Deutsch ohne Akzent sprachen. Zwei Täter waren etwas kräftiger, während der dritte Komplize eine dünne Statur hatte, so das Opfer.

Wer in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Hersfelder Straße und dem näheren Umfeld beobachtet hat und Hinweise auf die drei Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell