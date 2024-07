Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Nienhagen. Zeugen nach exhibitionistischer Handlung gesucht.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (25.07.2024) kam es gegen ca. 21 Uhr zu einer exhibitionistischen Handlung im Bereich der Pivitsheider Straße. Zwei junge Frauen im Alter von 21 und 19 Jahren hielten sich in der Nähe der dortigen Windräder auf, als sie einen Mann bemerkten, der in etwa 30 Metern Entfernung an einem Feldweg masturbierte. Der Vorfall dauerte etwa 4-5 Minuten an und endete, als eine weitere männliche Person am Tatort erschien. Daraufhin entfernte sich der Täter vom Ort des Geschehens. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- 40 bis 50 Jahre alt - Schlanke Statur - Kurze graue Haare - Bekleidet mit einem blauen Poloshirt und einer blauen Jeans

Das Kriminalkommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell