POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Autowerkstatt.

Lippe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (23./24.07.2024) kam es zu einem Einbruch in eine Autowerkstatt in der Rudolph-Brandes-Allee. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Firma, indem sie ein Fenster an einem der Werktore zerstörten. Im Inneren der Werkstatt brachen die Täter eine verschlossene Schublade auf und entwendeten daraus Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

