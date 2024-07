Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte.

Lippe (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (24./25.07.2024) kam es in Detmold zu einem Polizeieinsatz bei einer privaten Feier. Gegen 01:15 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einer Körperverletzung im Stadtgebiet gerufen. Vor Ort trafen die Beamten auf einen vermeintlich alkoholisierten 27-jährigen Mann aus Detmold, der sich unkooperativ und aggressiv verhielt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen. Dabei beleidigte er die Einsatzkräfte, spukte in ihre Richtung und leistete bis zur Einlieferung in das Polizeigewahrsam erheblichen Widerstand. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Eine Blutprobe wurde entnommen. Die eingesetzten Beamten wurden nach aktuellem Stand nicht verletzt.

