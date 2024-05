POL-PDMY: Schiffsunfall auf der Mosel

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - Im Zeitraum von Ende Januar bis Anfang Mai kam es in bisher vier bekannten Fällen zu einer Sachbeschädigung in der Wadenheimer Straße in Bad Neuenahr. Hier wurde der Gedenkstein, der an den Standort der Synagoge der ehemaligen jüdischen Gemeinde Bad Neuenahr erinnert, durch Farbschmierereien verunstaltet. Hinweise auf den oder die ...

mehr