Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand eines leerstehenden Hotels - Presseerstmeldung

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Über die Rettungsleitstelle wurde eine Rauchentwicklung in einem leerstehenden Hotel in der Landgrafenstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler gemeldet. Die Feuerwehr ist aktuell mit den Löscharbeiten beschäftigt. Angaben zur Entstehung des Brandes können derzeit keine gemacht werden. Nach aktuellem Kenntnisstand kam zu keinen Personenschäden. Von Rückfragen ist derzeit abzusehen, es wird zu gegebener Zeit nachberichtet.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell