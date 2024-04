Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Audi-Fahrer flüchtet vor Polizei - Zwei Pkw-Fahrer als Zeugen gesucht

Kürten (ots)

Gestern Morgen (11.04.) flüchtete ein Pkw-Fahrer vor der Polizei, weil er sich einer Kontrolle durch die Beamten entziehen wollte. Er konnte jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Der Mann stand offenbar unter Drogeneinfluss.

Der 39-jährige Kürtener hatte gegen 08:15 Uhr mit seinem Pkw der Marke Audi die Kölner Straße in Richtung Bergisch Gladbach befahren, als zwei Polizisten ihn bemerkten. Da die Abgasanlage des Fahrzeuges einen hohen Geräuschpegel verursachte, wollten die Polizisten das Fahrzeug kontrollieren und hielten es schließlich auf der Straße Oberblissenbach an. Weil sich während der Kontrolle der Verdacht ergab, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, sollte ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen werden. Bevor der Mann durch die Polizisten dorthin transportiert werden sollte, begab er sich unter einem Vorwand nochmal ans Steuer seines Pkw, startete plötzlich den Motor und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung des Hover Weges davon. Die Polizisten besetzten umgehend ihren Streifenwagen und folgten dem Mann. Der 39-Jährige stoppte sein Fahrzeug schließlich in einer Grundstückseinfahrt in der Straße Zum Sportplatz und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Nachdem er durch Gärten rannte und einen Zaun überkletterte, versteckte er sich hinter einem geparkten Kleinbus, wo er schließlich von den Polizisten gestellt werden konnte.

Der Blutprobe entkam der Mann daher nicht. Darüber hinaus wurden sein Führerschein, sein Mobiltelefon und sein Pkw sichergestellt. Gegen den Kürtener wurde ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Delikte eingeleitet.

Die Polizei sucht nun noch nach zwei Pkw-Fahrerinnen oder -Fahrern, welche vor der Einmündung Oberblissenbach / Hover Weg von dem Audi überholt wurden, bevor dieser dann vor den beiden nach rechts in den Hover Weg abbog. Die beiden Pkw-Fahrer mussten abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Audi zu vermeiden. Sie werden gebeten, sich als Zeugen mit dem Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 in Verbindung zu setzen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell