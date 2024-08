Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autos und Laterne beim Ausparken vor Kneipe beschädigt: Betrunkene Autofahrerin bei Einsatz wegen lautem Streit festgenommen

Kassel (ots)

Kassel:

Ein lautstarker Streit mit einem Bekannten wurde in der vergangenen Nacht einer 46-jährigen Frau zum Verhängnis, die zuvor betrunken einen Unfall in der Wolfhager Straße in Kassel verursacht hatte und mit ihrem Auto geflüchtet war. Augenzeugen hatten den Unfall, der sich gegen 22:20 Uhr im Stadtteil Rothenditmold ereignet hatte, über den Notruf bei der Polizei gemeldet. Ihren Angaben zufolge war die Autofahrerin zuvor aus einer Kneipe gekommen und wollte mit ihrem Fiat ausparken. Dabei fuhr sie zunächst vorwärts gegen einen geparkten BMW, legte dann den Rückwärtsgang ein und touchierte eine Straßenlaterne. Doch damit noch nicht genug, denn im Anschluss fuhr die Autofahrerin rückwärts auf die Wolfhager Straße und krachte hierbei noch gegen einen geparkten Audi. Ohne sich um die Schäden zu kümmern, fuhr sie einfach davon. Mehrere Streifen hatten anhand des abgelesenen Kennzeichens die Fahndung nach der flüchtigen Unfallverursacherin aufgenommen, konnten den Pkw aber zunächst nicht auffinden.

Die Meldung einer besorgten Anwohnerin aus dem Philippinenhöfer Weg wegen eines lautstarken Streits in der Nachbarschaft führte schließlich eine Stunde später doch noch zum Erfolg. Die alarmierten Streifen trafen am Ort des Geschehens nicht nur auf den rundum beschädigten Fiat, sondern auch auf die erheblich alkoholisierte und unter Drogeneinfluss stehende 46-Jährige, die mit dem Wagen zu ihrem Bekannten gefahren und dort mit dem Mann in Streit geraten war. Da dieser immer lauter wurde und zu eskalieren drohte, hatte die Nachbarin die Polizei gerufen. Ein Atemalkoholtest bei der 46-Jährigen aus Kassel, die keinen Führerschein besitzt, ergab 1,7 Promille, weshalb ein Arzt bei ihr eine Blutprobe entnahm. Sie muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell