Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Angeblich Bakterien im Wasser: Trickdieb beklaut hochbetagte Seniorin; Zeugen im Kasseler Stadtteil Niederzwehren gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren: Ein falscher Wasserwerker hat sich unter dem Vorwand, im Trinkwasser würde es möglicherweise Bakterien geben, am gestrigen Dienstagvormittag, gegen 10:30 Uhr, Zutritt zu der Wohnung einer Seniorin in der Karlsbader Straße verschafft. Der Mann gaukelte der hochbetagten Frau vor, er müsse nun ihr Leitungswasser überprüfen. Im weiteren Verlauf lenkte er die Seniorin geschickt ab, indem er sie bat, das Wasser im Bad laufen zu lassen. Währenddessen suchte der Trickdieb in der Wohnung nach Wertsachen, erbeutete Bargeld und flüchtete anschließend aus dem Mehrfamilienhaus.

Es soll sich bei dem Täter um einen ca. 1,80 Meter großen und schlanken Mann mit dunkelblonden Haaren gehandelt haben, der ein T-Shirt sowie eine lange blaue Jeans trug und Deutsch sprach.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Trickdiebstahl werden von den Beamten der EG SÄM (Ermittlungsgruppe für Straftaten zum Nachteil älterer Menschen) der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am gestrigen Dienstagvormittag im Bereich der Karlsbader Straße möglicherweise der Beschreibung entsprechende Personen beobachtet haben und weitere Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell