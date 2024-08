Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Werra-Meißner: Raubüberfall in Sontra

Am Montag, 19.08.2024, gegen 23:50 Uhr, ereignete sich in Sontra am Marktplatz vor einer dortigen Pizzeria ein Raubüberfall. Zwei bisher unbekannte männliche Täter raubten einer 50-jährigen männlichen Person aus Sontra die Geldbörse und flüchteten anschließend fußläufig vom Tatort. Einer der beiden Täter sprühte dem Raubopfer Pfefferspray ins Gesicht, während der andere Täter im Nachgang den Geschädigten wegstieß, so dass dieser zu Boden fiel und sich dabei leicht an der rechten Hand verletzte. Beide Täter werden wie folgt beschrieben: Männlich, 18-20 Jahre alt, 170-175 cm groß, schlanke Statur, komplett dunkel gekleidet. Einer der Täter hatte ein auffallend schmales Gesicht, helle Haut, europäischer Phänotyp, während der zweite Täter eine schwarze Sturmhaube mit Augenschlitzen trug. Über die genaue Höhe der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Das Raubopfer erlitt durch den Einsatz von Pfefferspray Atemwegsreizungen und wird deshalb in einem Krankenhaus behandelt. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher noch nicht zur Festnahme der beiden Täter. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen zum Tathergang oder andere verdächtige Wahrnehmungen im Tatortnahbereich gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Eschwege oder mit der Polizeistation in Sontra unter der Telefonnummer 05653-9766-0 in Verbindung zu setzen.

