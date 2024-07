Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hasede - Verkehrsunfall

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Hasede, Hannoversche Straße (Sti.) Am 29.07.2024, ist es gegen 21:20 Uhr in der Hannoverschen Straße in Hasede zu einem Verkehrsunfall mit einem ungeklärten Hergang gekommen. Nach bisherigen Ermittlungsstand haben ein 49jähriger aus Söhlde und ein 66jähriger aus Hildesheim die Hannoversche Straße in Richtung Hildesheim befahren. Bereits kurz hinter der Kreuzung zur Brückenstraße könnte es zwischen den beiden Unfallbeteiligten zu verkehrsrechtlichen Streitigkeiten gekommen sein. Ungefähr in Höhe des Klickenweg ist es dann zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen dem VW Transporter mit Anhänger und dem Toyota Corolla gekommen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Zeugen zu dem Verkehrsunfall bzw. zu den o.g. Streitigkeiten werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

