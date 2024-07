Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in 31036 Eime - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(hem) In der Zeit zwischen Montag, den 22.07.2024 gegen 09:00 Uhr, und Freitag, den 26.07.2024 gegen 09:30 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in den Schuppen eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Balseberg" in 31036 Eime. Bislang unbekannte Täter versuchten mit einem ebenfalls unbekannten Werkzeug die Metalltür des Schuppens aufzuhebeln. Glücklicherweise gelang es den Tätern nicht, die Tür zu öffnen. Die Täter können nach dem Versuch unerkannt flüchten. Trotz der Nichtvollendung des Einbruchs entsteht am Schuppen ein Gebäudeschaden von ca. 100,00 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können oder verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze unter der 05068/9338-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell