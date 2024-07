POL-HI: Verkehrsunfallflucht in 31028 Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth (web) - Am zurückliegenden Wochenende bzw. am heutigen Morgen, kam es zu mehreren Einbrüchen in der Kernstadt Bad Salzdetfurth. Im ersten Fall drang ein unbekannter Täter durch Aufhebeln eines Kellerfensters in das Gebäude der Kurbetriebsgesellschaft GmbH, in der Unterstraße 87 ein. Der unbekannte Täter betrat und durchsuchte mehrere Räume im Gebäude und entwendete am Ende eine ...

mehr