Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Leese- Diebstahl eines Kinderfahrrads

Nienburg (ots)

(Oth) Ein bislang unbekannter Täter entwendete am 22.04.2024, zwischen 07:00 Uhr und 13:00 Uhr ein blaues Kinderfahrrad in Leese. Das Fahrrad war im genannten Zeitraum an der Bushaltestelle in der Loccumer Straße angeschlossen.

Es handelt sich um ein blaues BULLS Kinderfahrrad mit Kettenschaltung.

Dem 51-jährigen Eigentümer entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Landesbergen unter 05025/94684-0 zu melden.

