Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei nächtliche Einbrüche über Balkone in Menzelstraße: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Süd: In der Nacht zum Sonntag ist es in der Menzelstraße in Kassel zu zwei Wohnungseinbrüchen gekommen, bei denen der oder die Täter über die Balkone der Erdgeschosswohnungen von Mehrfamilienhäusern einbrachen und Wertsachen wie Geldbörsen und Schmuck klauten. In beiden Fällen schliefen die Bewohner zur Tatzeit in der Wohnung, wobei in einem Fall eine Bewohnerin gegen 3 Uhr nachts durch Geräusche wach wurde und noch einen Lichtkegel in ihrer Wohnung bemerkte. Als sie das Licht im Schlafzimmer einschaltete, flüchtete der Täter unerkannt über die Wohnungstür aus der Wohnung. In dem anderen Fall, der sich nur wenige Häuser entfernt ereignete, bemerkte der Bewohner erst am Sonntagmorgen, dass jemand nachts über ein gekipptes Fenster in seine Wohnung eingebrochen war. Beide Taten dürften im Zusammenhang stehen. Die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag in der Menzelstraße möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den oder die Einbrecher geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell