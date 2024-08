Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Streifenwagen vor Polizeirevier mit Pflastersteinen demoliert: Kamera erfasst später festgenommenen Täter

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Einen nicht alltäglichen Fall erlebten die Beamten des Polizeireviers Mitte in der Nacht zum heutigen Montag gegen 4:30 Uhr: Ein zunächst unbekannter Mann demolierte zwei Streifenwagen, die auf dem Parkplatz vor dem Polizeipräsidium im Grünen Weg abgestellt waren, indem er mehrere Pflastersteine auf die Dienstfahrzeuge warf. Hierbei war ihm offenbar nicht bewusst, dass seine blinde Zerstörungswut vor einer Kamera erfasst wurde und somit nicht nur direkt vor dem Eingang, sondern auch vor den Augen der Polizei stattfand. So gelang den Beamten im Anschluss die Festnahme des 62-Jährigen, der in den Hauptbahnhof geflüchtet war. Den amtsbekannten Tatverdächtigen mit polnischer Staatsangehörigkeit, der keinen festen Wohnsitz hat, brachten die Streifen für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle. Angaben zu seinen Beweggründen machte der Mann, der nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, aber einen verwirrten Eindruck machte, nicht. An den Mercedes Vito waren die Frontscheiben sowie weitere Scheiben und eine Schiebetür beschädigt worden, sodass beide Streifenwagen aktuell nicht mehr nutzbar sind. Der Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Der 62-Jährige muss sich nun wegen Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel und Sachbeschädigung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell