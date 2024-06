POL-PPWP: Transporter nimmt Pkw die Vorfahrt - zwei Verletzte

Kaiserslautern (ots) - Ein 72-jähriger Stadtbewohner meldete der Polizei einen Fahrraddiebstahl aus dem Lothringer Dell. Laut seinen Angaben müssen die Langfinger zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 8 Uhr, zugeschlagen haben. In der Zeit stand das schwarze E-Bike der Marke Bergamont in der Garage des Mannes. Das Touringrad war mit einer massiven Eisenkette an einer Bodenverankerung gesichert. Die Täter lösten mit ...

mehr