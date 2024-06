Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit hohem Kraftaufwand E-Bike gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein 72-jähriger Stadtbewohner meldete der Polizei einen Fahrraddiebstahl aus dem Lothringer Dell. Laut seinen Angaben müssen die Langfinger zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 8 Uhr, zugeschlagen haben. In der Zeit stand das schwarze E-Bike der Marke Bergamont in der Garage des Mannes. Das Touringrad war mit einer massiven Eisenkette an einer Bodenverankerung gesichert. Die Täter lösten mit erheblichem Kraftaufwand die Verankerung und nahmen sie mitsamt Fahrrad mit. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

