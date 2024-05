Wachtendonk (ots) - In der Zeit von Montag (29. April 2024), 17:30 Uhr, bis Mittwoch, 11:30 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Scheibe an einem Wohnhaus am Laerheider Weg ein. Trotz der beschädigten Scheibe gelangten die Täter zunächst nicht ins Haus. Sie hebelten ein weiteres größeres Fenster auf und konnten jetzt einsteigen. Das freistehende Haus an der Ecke ...

mehr