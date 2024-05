Emmerich am Rhein (ots) - Unbekannte Täter sind am Eltener Markt in Emmerich am Rhein in eine Bäckerei-Filiale eingebrochen. In der Zeit von Sonntag (28. April 2024), 14:00 Uhr bis Montag (29. April 2024), 05:20 Uhr drangen der oder die Täter in das Gebäude ein und öffneten dort gewaltsam mehrere Türen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die ...

mehr