Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Unfall verursacht?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen wegen eines Unfalls in der Altenwoogstraße am Mittwochmorgen. Der Grund: Beide Beteiligten machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Nach bisherigen Ermittlungen fuhren gegen 9 Uhr eine 37-jährige Frau und ein 65-jähriger Mann mit ihren Fahrzeugen nebeneinander in Richtung Fischerstraße. Als beide auf gleicher Höhe waren, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Hyundai und dem Mercedes. Beide Beteiligten beschuldigten im Nachgang den anderen, zu weit auf dessen Fahrspur gekommen zu sein und dadurch den Unfall verursacht zu haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Unfallhergang nimmt das Altstadtrevier unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell