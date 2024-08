Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ausscherender grauer Kleinwagen bringt Fahrradfahrer zu Fall und flüchtet: Älteres Ehepaar als Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Zeugen einer Unfallflucht am vergangenen Donnerstagnachmittag in der Kasseler Goethestraße, insbesondere ein bislang unbekanntes älteres Ehepaar, das ein Teilkennzeichen abgelesen hatte, suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Wie ein an dem Unfall beteiligter 64-jähriger Mann aus Kassel den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Mitte schilderte, war er an dem Nachmittag gegen 16:45 Uhr mit seinem Fahrrad stadteinwärts auf der Goethestraße unterwegs. Ca. 100 Meter vor der Huttenstraße sei plötzlich ein Pkw vom rechten Fahrbahnrand losgefahren und dabei nach links ausgeschert. Der Fahrradfahrer machte eine Vollbremsung, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern, wodurch er auf die Straße stürzte. Der Verursacher war anschließend weitergefahren und nach rechts in die Huttenstraße abgebogen, so der 64-Jährige, der Prellungen und Schürfwunden an Armen und Beinen davontrug. Ein älteres Ehepaar hatte den Fahrradfahrer nach dem Unfall angesprochen und ihm das Teilkennzeichen HR-Q mitgeteilt, die Personalien der beiden mutmaßlichen Zeugen hatte er sich aber nicht notiert.

Nach Angaben des 64-Jährigen soll es sich um einen grauen Kleinwagen mit orangefarbener Aufschrift "Carsharing" gehandelt haben. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei anhand der vorliegenden Informationen konnten noch nicht zur Identifizierung des Unfallverursachers führen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und den Ermittlern Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell