POL-KS: Nach Einbruch in Eiscafé: Täter lässt es sich schmecken und wird festgenommen

Nicht lange währte die Freude über die Beute aus einem Einbruch in ein Eiscafé für einen 52-Jährigen, der am Sonntagmorgen von der Polizei in der Kasseler Innenstadt festgenommen wurde. Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatte den Einbruch in das Café in der Mauerstraße gegen 10:30 Uhr über den Notruf bei der Polizei gemeldet. Anhand der Videoaufzeichnung in dem Lokal hatte der zunächst unbekannte Täter die Frontscheibe gewaltsam eingedrückt, war über die Eistheke geklettert und hatte das Café nach Wertsachen durchsucht. Nachdem er bereits aufgefundenes Bargeld eingesteckt hatte, zog der offenbar frierende Einbrecher noch die Jacke eines Mitarbeiters an und flüchtete nach draußen. Der von der Kamera erfasste Täter konnte bei der anschließenden Fahndung schnell gestellt werden. Eine Streife entdeckte den 52-Jährigen, auf den die Personenbeschreibung haargenau zutraf, als er durch die Unteren Königsstraße schlenderte und dabei Eis aus einem Pappbecher aß. Auch dieses stammte, wie sich anschließend herausstellte, aus dem Café. Neben der noch getragenen Jacke beschlagnahmten die Polizisten bei dem Tatverdächtigen das zuvor erbeutete Geld. Der wegen zahlreichen Eigentumsdelikten polizeibekannte Festgenommene wurde für die weiteren Maßnahmen auf das Revier gebracht. Den Einbruch räumte der in Kassel lebende 52-Jährige schließlich ein. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt.

