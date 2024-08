Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Besonders schwerer Fall des Diebstahls von zwei Fahrzeugen, Oldtimer Porsche

Müllenbach (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 08.08.2024; 16:00 Uhr bis zum 09.08.2023; 08:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatthalle in der Südschleife in Müllenbach. Hieraus wurden zwei hochwertige Oldtimer der Marke Porsche, Typ 911 in den Farben gelb und beige entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Adenau in Verbindung zu setzen.

