POL-KS: Betrug scheitert im letzten Moment: Bankmitarbeiter durchschaut Schockanruf

Kassel (ots) - Kassel-Mitte: Nicht lange währte die Freude über die Beute aus einem Einbruch in ein Eiscafé für einen 52-Jährigen, der am Sonntagmorgen von der Polizei in der Kasseler Innenstadt festgenommen wurde. Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatte den Einbruch in das Café in der Mauerstraße gegen 10:30 Uhr über den Notruf bei der Polizei ...

mehr