Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Uchte- Reifen zerstochen, Zeugen gesucht

Uchte (ots)

(Oth) Am 08.05.2024, zerstach ein bislang unbekannter Täter einen Reifen einer 39-Jährigen. Der VW stand zwischen 07:30 Uhr und 18:00 Uhr am Straßenrand in der Straße "Am Mühlenberg" in Uchte.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Die Polizei Stolzenau leitete ein Strafverfahren ein. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 05761/9020-0 zu melden.

