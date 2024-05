Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Leeseringen- Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person

Leeseringen (ots)

(Oth) Am 08.05.2024 ereignete sich gegen 16:15 Uhr ein Auffahrunfall auf der B 215 in Leeseringen. Ein 43-Jähriger aus Nienburg befuhr mit seinem VW Caddy die B 215 in Fahrtrichtung Landesbergen. Hierbei übersah er, dass der vor ihm befindliche VW Amarok eines 58-Jährigen verkehrsbedingt abbremste. Zwischen den Fahrzeugen kam es zum Verkehrsunfall. Der Nienburger wurde hierbei leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der VW Caddy musste an der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell