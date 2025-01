Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Tätertrio flüchtet nach Diebstahl aus Baumarkt - Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmittag entwendeten drei bislang unbekannte Personen Werkzeuggegenstände aus einem Baumarkt in der Rudolf-Diesel-Straße und flüchtete in Richtung Bahnhof.

Gegen 12:30 Uhr hat ein Tätertrio, bestehend aus mindestens einer männlichen und einer weiblichen Person, den Baumarkt mit Werkzeug inklusive Zubehör im Wert von knapp 450 Euro verlassen, ohne die Gegenstände zu bezahlen. Als ein Mitarbeiter bemerkte, wie die drei Personen mit dem Diebesgut den Baumarkt verließen und zu Fuß flüchteten, eilte dieser zunächst hinterher, brach die Verfolgung jedoch wenig später ab und verständigte die Polizei.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

- männliche Person - circa 170 cm bis 175 cm groß - trug eine braun/beige Mütze mit einem Zig-Zag-Muster

Person 2:

- weibliche Person - etwa 160 cm bis 165 cm groß - trug einen langen grauen Mantel

Person 3:

- unbekanntes Geschlecht - etwa 170 cm bis 175 cm groß - trug eine dunkle Jacke

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Identität der Tätergruppe mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell