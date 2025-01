Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfälle mit Personenschäden auf der L 27

Demmin (LK MSE) (ots)

Am heutigen Tag um 12:50 Uhr kam auf der L 27 zwischen Nossendorf und Medrow eine 19-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw auf schneeglatter Fahrbahn auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab. Das Fahrzeug blieb im Straßengraben auf dem Dach liegen, die Fahrzeugführerin kam mit leichten Verletzungen zur Behandlung ins Krankenhaus Demmin. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR. In örtlicher Nähe ereignete sich 20 Minuten später zwischen Demmin und Wotenick ein weiterer Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Der 19-jährige deutsche Fahrzeugführer kollidierte nach einem Überholmanöver auf winterglatter Fahrbahn mit seinem Pkw mit einem Straßenbaum. Die 21-jährige deutsche Beifahrerin zog sich infolge der Kollision Verletzungen am Unterarm zu und wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Demmin gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 7.500 EUR.

Für die polizeilichen und rettungsdienstlichen Maßnahmen waren die Fahrbahnen an den jeweiligen Unfallstellen zeitweilig voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell