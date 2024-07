Freiwillige Feuerwehr Weeze

Feuerwehr Weeze: Parookaville 2024 - Feuerwehr zieht positive Bilanz

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Weeze (ots)

Nachdem das Parookaville Festival zu Ende gegangen ist, lässt sich eine äußerst positive Bilanz der Feuerwehr Einsätze ziehen. Neben Kleinbränden, meist brennende Mülltonnen, zu denen das Fire and Rescue Departement auf den Campingflächen ausrückte, wurde die Brandsicherheitswache insgesamt gemeinsam gestellt durch die Feuerwehr Goch, Feuerwehr Kevelaer, Feuerwehr Uedem und die Feuerwehr Weeze, die in der örtlichen Zuständigkeit die Einsatzleitung hatte. Auch hier kam es vereinzelt zu Einsätzen. Unter anderem wurden die Kameradinnen und Kameraden zu einem Flächenbrand auf einem Parklpatz abseits des Geländes, einem Brand eines Müllwagens und einem gemeldeten PKW Brand gerufen, der sich allerdings als Fehlalarm herausstellte. Alle Einsatzstellen wurden umgehend abgearbeitet und eine Ausbreitung des Feuers verhindert. Dies gilt insbesondere für den Flächenbrand auf der Schanz. Hier hat ein technischer Defekt eines Fahrzeuges für einen begrenzten Flächenbrand gesorgt. Der Sicherheitsdienst hat umgehend und besonnen regiert und das Fahrzeug sofort von der Fläche entfernt und erste Löschversuche eingeleitet. Parallele dazu wurde die Feuerwehr hinzugezogen, die bereits nach wenigen Minuten am Einsatzort eingetroffen ist und die weiteren Maßnahmen abschließen konnte. Noch während des Einsatzes haben ansässige Landwirte die vorhandenen Flächen erneut bewässert. Zur Absicherung wurden aufgrund der örtlichen Nähe ebenfalls Kräfte der Feuerwehr Kevelaer hinzugezogen, die aber schnell wieder aus dem Einsatz herausgelöst werden konnten. Die Einsatzmaßnahmen führten kurzzeitig dazu, dass der Verkehr umgeleitet werden musste und es zu Wartezeiten kam. Wir danken hier allen Festivalgästen für ihr Verständnis. Die besondere Atmosphäre des Festivals wurde hierbei auch insgesamt durch die Gäste widerspiegelt, die die Kameradinnen und Kameraden, insbesondere an heißen Tagen aktiv angesprochen und für den Dienst Dank ausgesprochen haben.

Der Feuerwehralltag in Weeze und Wemb wurde durch das Festival jedoch nicht pausiert:

In der Nacht zu Donnerstag wurde die Feuerwehr Weeze mit den Einheiten Weeze und Wemb gleich drei Mal zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage auf dem Euregiopark alarmiert. In beiden Fällen handelte es sich um einen böswilligen Alarm, durch Betätigung eines Handdruckmelders. In der Nacht von Freitag auf Samstag brannte auf der Blumenstraße ein PKW mit angrenzender Gartenhütte. Das Feuer wurde umgehend mit zwei C-Rohren und dem Schnellangriff gelöscht, sodass eine Ausbreitung des Brandes auf angrenzende Wohnbebauung und Fahrzeuge verhindert werden konnte. Zunächst wurde der Feuerwehr eine weitere Einsatzstelle gemeldet. Hierbei handelte es sich jedoch um den Flammenschein der Einsatzstelle auf der Blumenstraße.

Wir bedanken uns bei allen Kameradinnen und Kameraden für die Einsatzbereitschaft sowie allen beteiligten Stellen für die professionelle und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Nach dem Festival ist vor dem Festival und so beginnen parallel die Planungen für Brandsicherheitswache an San Hejmo.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Weeze, übermittelt durch news aktuell