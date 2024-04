Freiwillige Feuerwehr Weeze

Feuerwehr Weeze: Großes Jubiläum - 150 Jahre Feuerwehr Weeze - Mit Festakt und anschließender öffentlicher Feuerwehrparty im Gerätehaus Weeze

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Weeze (ots)

"Seit 150 Jahren engagieren sich Feuerwehrleute zum Wohle der Weezer Bevölkerung. Die Feuerwehr hat somit eine lange Tradition und wenn auch die Aufgaben über ein Landesgesetz klar geregelt sind, vereint doch alle Generationen bis heute, dass der Einsatz weit über den gesetzlichen Rahmen hinausgeht." bekräftigt der Leiter der Feuerwehr Weeze, Gemeindebrandinspektor Michael Winthuis im Grußwort zur Festzeitschrift. Am Samstag, 4. Mai 2024 soll dies auch in der Öffentlichkeit gezeigt werden. Ab 13 Uhr findet am Feuerwehrhaus in Weeze am Fährsteg ein Tag der offenen Tore mit einem bunten Programm statt. Zu sehen sind außerdem diverse Vorführungen sowie für Kinder die Möglichkeit der Teilnahme an einer Feuerwehrolympiade. Gegen 16.30 Uhr folgt der Festumzug vom Bürgerhaus zum Feuerwehrhaus mit anschließendem Festakt, bevor ab 20 Uhr die Band Treasure für die nötige Stimmung zur öffentlichen Feuerwehrparty sorgt! Tickets für die Abendveranstaltung gibt es im Vorverkauf vergünstigt in der Cyriakusapotheke oder bei Lotto Boeijen in Weeze, aber auch im Online Shop. Einen Link hierzu findet man unter feuerwehr-weeze.de Wir laden Sie herzlich ein mit uns zu feiern!

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Weeze, übermittelt durch news aktuell