Feuerwehr Weeze: Schwerer Verkehrsunfall auf B9/B67

Weeze (ots)

Am frühen Freitag Morgen ereignete sich auf der Bundesstraße 9/B 67 Anschlussstelle BAB 57 ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. In Folge dessen musste ein Patient zeitkontrolliert mit schwerem technischen Gerät durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend konnte dieser an den Rettungsdienst übergeben werden. Zwei weitere Patienten wurden ebenfalls in die umliegenden Krankenhäuser abtransportiert. Einer davon mit ebenfalls schweren Verletzungen. Für die Dauer des Einsatzes blieb die Bundesstraße in beide Richtungen voll gesperrt. Die Feuerwehr Weeze war mit insgesamt 25 Einsatzkräften vor Ort. An der Einsatzstelle zeigte sich erneut die sehr gute und professionelle Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst des Kreis Kleve. Wir wünschen allen Patienten gute und vollständige Genesung.

