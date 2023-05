Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt/ Nieder-Modau: Spargelstand im Visier Krimineller

Ober-Ramstadt (ots)

Ein Spargelstand auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Odenwaldstraße geriet am frühen Dienstagmorgen (9.5.) in das Visier eines noch unbekannten Täters. Gegen 3 Uhr hatte sich der Unbekannte an der Verkaufsbude zu schaffen gemacht und bereits die Tür geöffnet. Dabei wurde er von Zeugen gestört und ergriff die Flucht.

Der Flüchtende wurde als etwa 40 bis 50 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine schwarze Jacke, eine Jogginghose und Sportschuhe. Er führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Das Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06154/63300 sachdienliche Hinweise entgegen.

