POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Zwischen Montag, 08.05.23, 21:00 und Dienstag, 09.05.23, 10:05 Uhr parkte ein grauer PKW Mazda CX 3 auf dem Parkhofparkplatz in der Nähe des Bekleidungsgeschäftes Witt Weiden. In der o.g. Zeit wurde der geparkte PKW im Bereich der Beifahrertür durch vermutlich einen anderen unbekannten PKW erheblich am Lack beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ eine Schaden von ca. 800 EUR.

