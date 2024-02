Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Polizei informiert anlässlich des Safer Internet Day 2024 über Pornografie im Netz

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Am Dienstag (06.02.) findet erneut der bundesweite Aktionstag "Safer Internet Day" statt. Zum diesjährigen Schwerpunktthema "Let's talk about Porno! Pornografie im Netz" informiert die Polizei Rhein-Berg über Gefahren im Zusammenhang mit Missbrauchsdarstellungen, digitaler Gewalt und Cybergrooming (einer Form von sexuellem Missbrauch an Kindern im Netz) und gibt Präventionstipps für Eltern, Kinder und Jugendliche.

Kriminalhauptkommissar Peter Liening, Leiter des Kommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz, erklärt: "Die Konfrontation mit Pornografie ist nicht mehr von der gezielten Suche nach ihr abhängig. Wenige Klicks machen es möglich, ohne Account, kostenfrei und damit völlig anonym Gewaltpornografie im Internet zu begegnen." Die heutige Pornografie kann völlig unrealistische Erwartungshaltungen an Sexualität und Beziehungen entstehen lassen. Ein gestörtes Selbstbild, Stress, Leistungsdruck und Depressionen können die Folge für Kinder und Jugendliche auf dem Weg ihrer Entwicklung der eigenen sexuellen Identität sein. Liening weiter: "Heutige Pornografie spielt in vielen Fällen geradezu mit Grenzüberschreitungen und manipuliert so das Unrechtsbewusstsein bzw. lässt das Verständnis für die Strafbarkeit von sexualisierten Handlungen im Sinne des Gesetzgebers nicht mehr nachvollziehbar erscheinen."

Die Polizei appelliert an die Verantwortung der Eltern - die Aufklärung der Kinder und Jugendlichen zu den oben genannten Gefahren im Netz ist unabdingbar.

Weitere Informationen erhalten Eltern und Interessierte beim Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz unter der Rufnummer 02202 205-444 oder der Emailadresse gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de und über folgende Links:

www.polizei-beratung.de

www.klicksafe.de/pornografie

www.klicksafe.de/sid24

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell