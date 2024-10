POL-SBR-BURB: Öffentlichkeitsfahndung: 16-Jährige vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Saarbrücken (ots) - Am 21.10.24 ereignete sich gegen 15:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 623 in Fahrtrichtung Friedrichsthal, ca. 800 m vor der AS Herrensohr. Beteiligt an dem Unfall waren vier Fahrzeuge, die hintereinander den dortigen einspurigen Baustellenbereich befuhren. Aufgrund stockenden Verkehrs mussten die Fahrzeuge bis zum Stillstand abbremsen, wobei ...

mehr