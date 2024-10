Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen im Baustellenbereich auf der BAB 623

Saarbrücken (ots)

Am 21.10.24 ereignete sich gegen 15:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 623 in Fahrtrichtung Friedrichsthal, ca. 800 m vor der AS Herrensohr. Beteiligt an dem Unfall waren vier Fahrzeuge, die hintereinander den dortigen einspurigen Baustellenbereich befuhren. Aufgrund stockenden Verkehrs mussten die Fahrzeuge bis zum Stillstand abbremsen, wobei das letzte der vier Fahrzeuge, ein 3er BMW, geführt von einem 27-jährigen Franzosen, nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte und dem vor ihm fahrenden Fahrzeug auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die drei davor befindlichen Fahrzeuge aufeinander geschoben. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, der bislang nicht beziffert werden kann. Die beiden 21 und 52 Jahre alten Fahrzeugführerinnen der beiden Fahrzeuge in der Mitte wurden leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Saarbrücker Krankenhaus verbracht. Der 57-jährige Fahrer des vordersten Pkw´s, sowie der Unfallverursachen blieben unverletzt. Der BMW des Unfallverursachers, sowie das unmittelbar davor fahrende Fahrzeug wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und durch Abschleppdienste von der Unfallstelle geborgen werden mussten. Da sich die Unfallstelle in einem einspurigen Baustellenbereich befand und in "normaler" Fahrtrichtung aufgrund des dahinter entstehenden Staus nicht erreichbar war, musste das Abschleppfahrzeug von der nächsten Anschlussstelle aus ca. 800m rückwärts bis zur Unfallstelle manövrieren. Die BAB 623 war daher in diesem Bereich bis zur Räumung der Unfallstelle für ca. 3 Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde im Bereich der Camphauser Straße und der Johannisbrücke umgeleitet, es kam jedoch zu Verkehrsbeeinträchtigungen in den vorgenannten Bereichen, sowie auf dem Saarbrücker Rodenhof.

