BPOLI-KA: Leichtsinnige Mutprobe

Mannheim (ots) - In der Nacht auf Freitag (12. Juli) beobachteten Beamte der Bundespolizei zwei Tatverdächtige beim Diebstahl in einem Selbstbedienungsladen am Mannheimer Hauptbahnhof. Kurz nach Mitternacht wurden die Beamten auf die beiden 17- und 20-jährigen Tatverdächtigen aufmerksam. Die aus Serbien und Bulgarien stammenden jungen Männer entnahmen Nahrungsmittel aus der Auslage des Selbstbedienungsladens, begaben ...

