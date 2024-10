Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Feuerwehr und Rettungsdienst rücken zu Unfall aus

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Dienstag kurz nach 17.30 Uhr zu einem Unfall auf die B 311 zwischen Meßkirch und Göggingen ausgerückt. Ein 29-Jähriger war auf dem Streckenabschnitt bei Nässe alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke geprallt. Dabei demolierte er seinen Wagen massiv: Am Peugeot entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 5.000 Euro. Die Ersteinschätzung bei Notrufeingang, dass es sich um einen schwereren Verkehrsunfall handeln könnte, bestätigte sich zum Glück nicht. Der 29-Jährige und seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Sigmaringen

Streit nach Fahrmanöver in Kreisverkehr - Polizei sucht Zeugen

Zu einem Streit zwischen zwei Autofahrern kam es am Dienstagnachmittag nach einem Fahrmanöver im Kreisverkehr Binger Straße / Hohenzollernstraße, das wohl beinahe zu einem Verkehrsunfall geführt hätte. Ein 41-Jähriger gibt an, dass er gegen 16.15 Uhr mit seinem Wagen im normalen Verkehrsfluss in den Kreisverkehr einfahren wollte, als im Kreisverkehr plötzlich ein 21-Jähriger derart stark beschleunigt hätte, dass dieser im Kreisverkehr mit seinem Mercedes zumindest kurzzeitig driftete. Der 21-Jährige wiederum bezichtigt den 41-Jährigen, ihm dicht aufgefahren zu sein und ihm bei einem späteren Streitgespräch im Bereich "Am Riedbaum" die Fahrzeugtüre zugeschlagen und dabei sein Bein leicht verletzt zu haben. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des Verdachts der Körperverletzung gegen die beiden Männer. Zeugen, die das Fahrmanöver oder die spätere Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Pfullendorf

Nach Unfall davongefahren - Anzeige wegen Unfallflucht

Eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle kommt auf eine 47-Jährige nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag im Äußeren Mühlweg zu. Zeugen beobachteten die Frau dabei, wie sie gegen 14.40 Uhr beim Ausparken mit ihrem Skoda gegen einen geparkten Toyota stieß und anschließend davonfuhr. Bei dem Verkehrsunfall dürften einer ersten Schätzung zufolge rund 5.000 Euro Sachschaden entstanden sein. Beamte des Polizeipostens Pfullendorf nahmen den Verkehrsunfall auf und konfrontierten die Unfallverursacherin später mit dem Vorwurf der Unfallflucht.

