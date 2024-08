POL-GÜ: Betrugsmasche "Falsche Bankmitarbeiter" - Täter erbeuten fast 70.000 Euro

Güstrow/ Sanitz (ots) - Am gestrigen Tag wurde im Polizeirevier Sanitz eine Betrugsanzeige im Zusammenhang mit einem Online-Kauf eines Autos aufgenommen. Demnach wollte ein 61-jähriger Deutscher aus Tessin einen Skoda erwerben, der ihm online angeboten wurde. Zuvor hatte er am 14. August eine E-Mail samt Angebots-Katalog von einem Autohaus erhalten. In der Folge nahm ...

mehr