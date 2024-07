Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 28-Jährigen im Regionalexpress 13 am Bahnhof Kaldenkirchen

Bild-Infos

Download

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Am Mittwochabend, 24. Juli 2024 um 22:35 Uhr, überprüfte ein Streifenteam der Bundespolizei am Bahnhof in Kaldenkirchen einen 28-jährigen Rumänen als Fahrgast der grenzüberschreitenden Regionalbahn RE 13. Ein durchgeführter Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft Wetzlar mit einem Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr gesucht wird. Das Amtsgericht Wetzlar verurteilte den Mann im Juni 2021 zu ein er Geldstrafe von 35 Tagessätzen zu je 30 EUR. Da der Verurteilte den Gesamtbetrag von insgesamt 1050 EUR noch nicht gezahlt hat muss er nun noch eine 33-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Der Rumäne wurde vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Am Donnerstagvormittag liefert die Bundespolizei den Mann zum Haftantritt in das Gefängnis in Moers-Kapellen ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell