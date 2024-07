Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Schnelles Geld - für 17- und 24- jähriges Dealer-Pärchen platzt der Traum

Aachen (ots)

Nach Einreise aus den Niederlanden über den Grenzübergang Locht, am gestrigen Dienstag, werden die Personalien einer 17-jährigen Deutschen und eines 24-jährigen Deutschen durch eine gemeinsame Streife der Koninklijke Marechaussee und der Bundespolizei Aachen überprüft. Erst vor wenigen Tagen wurde der 24-Jährige zur Festnahme mit 15 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe oder 600 Euro Geldstrafe wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ausgeschrieben. Grund genug das Fahrzeug näher in Augenschein zu nehmen. Dieses wurde durch einen Freund bei einer unbekannten Mietwagenfirma geliehen. Im Kofferraum sowie in einer mitgeführten Bauchtasche befanden sich zahlreiche Drogen. Beschlagnahmt wurden unter anderem 200 Gramm Opiate, 150 Gramm Kokain, 1 Kilo Cannabisprodukte und 3 Smartphones. Der mitgeführte Mietwagen wurde ebenfalls als Beweismittel vor Ort beschlagnahmt. Einen Führerschein besaß der Mann nicht. Das Pärchen wurde erkennungsdienstlich behandelt, eine Wohnungsdurchsuchung durch das zuständige Zollfahndungsamt veranlasst. Die Personen und die Asservate wurden durch die gemeinsame deutsch-niederländische Streife an den Zoll übergeben.

