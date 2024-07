Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchter Diebstahl aus silbernem Mercedes

Trier (ots)

Am Montag, 15. Juli, gegen 20:20 Uhr, ging ein bislang unbekannter Täter die Domänenstraße in Richtung Schönbornstraße entlang und zog an den Türen mehrerer geparkter Autos. Ein silberner Mercedes war offenbar unverschlossen, sodass der Täter sich ins Fahrzeug setzte und das Handschuhfach öffnete. Als er bemerkte, dass ein Zeuge ihn beobachtete, flüchtete er in Richtung Schönbornstraße.

Der Tatverdächtige ist männlich, circa 1,70 m groß, trägt einen Bart, schwarze Kleidung und wurde mit südländischem Aussehen beschrieben.

Zeugen, die den Täter in der Domänenstraße beobachtet haben, und insbesondere der Eigentümer des silbernen Mercedes, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell